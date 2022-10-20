На административных зданиях в Башкирии будут вывешивать Знамя Победы

Сегодня, 20 октября, в ходе заседания в Госсобрании депутаты в первом чтении приняли законопроект, согласно которому на административных зданиях в республике наравне с флагом России и Башкортостана будет вывешиваться и Знамя Победы.
Подчеркнем, что данная практика будет применяться только 9 мая. Как заявила депутат Гульнара Бикбулатова, законопроект был внесен с целью «увековечивания народного подвига в Великой Отечественной войны», а также в знак «благодарности потомков победителям фашистских захватчиков».