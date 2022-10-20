Администрация прокомментировала просьбу освободить от мобилизации учителя из Башкирии

Администрация Ишимбайского района прокомментировали просьбу учеников школы № 18 освободить их учителя от мобилизации. Соответствующее видеообращение они адресовали главе Башкирии. В частности, школьники заявили о проблеме с учителями в городе Ишимай и потому, если их учителя истории и обществознания мобилизуют, то и некому будет подготавливать ребят к ОГЭ и ЕГЭ. Спустя время видеозапись была удалена.