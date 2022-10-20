mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Администрация прокомментировала просьбу освободить от мобилизации учителя из Башкирии

20 октября 06:05
Фото: 1MI
Ранее ученики школы № 18 в Ишимбае записали видеообращение, в котором попросили Радия Хабирова помочь их учителю избежать частичной мобилизации. Позже видеозапись была удалена.

Администрация Ишимбайского района прокомментировали просьбу учеников школы № 18 освободить их учителя от мобилизации. Соответствующее видеообращение они адресовали главе Башкирии. В частности, школьники заявили о проблеме с учителями в городе Ишимай и потому, если их учителя истории и обществознания мобилизуют, то и некому будет подготавливать ребят к ОГЭ и ЕГЭ. Спустя время видеозапись была удалена.

Между тем, в администрации района сообщают, что учитель школы № 18 был вызван 12 и 18 октября в военкомат «для уточнения документов воинского учета», а по состоянию на 19 октября учитель продолжает свою деятельность в школе.

#Новости#3#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44