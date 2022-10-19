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Вице-премьер Башкирии и доброволец Азат Бадранов приглашает на обряд жертвоприношения

19 октября 13:13
Фото: 1MI
Азат Бадранов накануне «отправки в путь» предложил жителям Башкирии принять участие в коллективной молитве и жертвоприношениях, которые 22 октября пройдут по всей Башкирии, о чем сообщил в соцсетях 19 октября.

Вице-премьер республики Башкортостан Азат Бадранов, который не так давно записался добровольцем для участия в СВО, на своей странице в социальной сети рассказал о том, что через несколько недель бойцы выдвинутся в путь. В связи со скорой дорогой от вице-премьера и уже бойца батальона имени Минигали Шаймуратова поступило предложение провести обряд жертвоприношения и коллективную молитву «курбан ашы». Пройдет он уже в эту субботу, 22 октября в 16 мечетях Башкирии

Азат Бадранов предложил помолиться и за тех, кто уже отдает свой долг в зоне СВО и за тех, кто только собирается отправиться в зону проведения спецоперации. В любой из 16 мечетей прихожане смогут дать имаму имена бойцов, за каждого из которых будет прочитана молитва.

Бадранов рассказал о своей вере в то, что искренние молитвы будут услышаны, а также пригласил и тех, кто исповедует православие присоединиться к молитве в соответствии с православной традицией.

Напомним, все «курбан-ашы» пройдут в ближайшую субботу 22 октября в 16 мечетях. В Уфе это мечеть имени Султановой, в городе Баймак это мечеть «Насихат», а в Баймакском районе мечеть в селе второе Иткулово, в Белебее обряд проведут в Исторической мечети, а в Белебеевском районе в деревне Метевбаш. Проведут «курбан-ашы» в четырех мечетях Архангельского района, это мечети села Архангельское и деревень Абзаново, Тавакачево и Узунларово. Пройдет обряд в мечети села Бижбуляк, а также в селе Языково Благоварского района и в селе Бураево Бураевского. «Курбан-ашы» в Дюртюлях пройдет в соборной мечети «Мирас», а в Дюртюлинском районе в селе Иванаево. В Учалах обряд жертвоприношения пройдет в мечети имени Расулева, а в Учалинском районе в селе Миндяк.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Общество
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