Вице-премьер Башкирии и доброволец Азат Бадранов приглашает на обряд жертвоприношения

Напомним, все «курбан-ашы» пройдут в ближайшую субботу 22 октября в 16 мечетях. В Уфе это мечеть имени Султановой, в городе Баймак это мечеть «Насихат», а в Баймакском районе мечеть в селе второе Иткулово, в Белебее обряд проведут в Исторической мечети, а в Белебеевском районе в деревне Метевбаш. Проведут «курбан-ашы» в четырех мечетях Архангельского района, это мечети села Архангельское и деревень Абзаново, Тавакачево и Узунларово. Пройдет обряд в мечети села Бижбуляк, а также в селе Языково Благоварского района и в селе Бураево Бураевского. «Курбан-ашы» в Дюртюлях пройдет в соборной мечети «Мирас», а в Дюртюлинском районе в селе Иванаево. В Учалах обряд жертвоприношения пройдет в мечети имени Расулева, а в Учалинском районе в селе Миндяк.