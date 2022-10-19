В Уфе за взяточничество на скамью подсудимых отправится экс-преподаватель колледжа

В Уфе преподавательница суза обвиняется в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Так, по версии следствия, несколько студентов автотранспортного колледжа передали преподавателю денежные средства, а также материально-технические ценности. Со своей стороны преподаватель проставила в зачетных книжках студентов записи о сдаче экзамена по истории. По факту же экзамен студенты не сдавали.
Отмечается, что взятки в размере от одной до трёх тысяч рублей передали четверо студентов. В свою очередь, преподаватель своей вины в содеянном не признала. Уголовное дело в настоящий момент направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее в Уфе в преподавателя УГНТУ обвинили во взяточничестве на сумму свыше 1,2 миллиона рублей. За деньги преподаватель выставлял студентам положительные отметки, а также отзывы на различные научные работы. Суммы варьировались от 15 до 30 тысяч рублей.
Также в мае 2020 года преподаватель БашГУ получила от студентов взятку порядка 24 тысяч рублей. Взамен она обещала обучающимся положительные отметки по одной из учебных дисциплин без фактической проверки их знаний.