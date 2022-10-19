В Уфе за взяточничество на скамью подсудимых отправится экс-преподаватель колледжа

Отмечается, что взятки в размере от одной до трёх тысяч рублей передали четверо студентов. В свою очередь, преподаватель своей вины в содеянном не признала. Уголовное дело в настоящий момент направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.