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В Башкирии школьники попросили главу освободить их учителя от частичной мобилизации

19 октября 05:31
Фото: скриншот видео
Соответствующее обращение записали ученики 11"А» школы в Ишимбае.

В Башкирии ученики 11 «А» школы № 18 попросили Радия Хабирова освободить их учителя истории и обществознания от частичной мобилизации. Видеообращение было опубликовано в социальных сетях.

По словам школьников, в городе Ишимбае имеется проблема с учителями, потому если их учитель будет мобилизован, то подготовить учеников к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию будет некому.

— Он многое сделал для школы и учеников, к каждому нашел индивидуальный подход, чем взывал желание получать знания и изучать историю своего государства, сообщили школьники в видеообращении.

Так, школьники призвали властей попробовать решить данную проблему.

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