В Башкирии школьники попросили главу освободить их учителя от частичной мобилизации

В Башкирии ученики 11 «А» школы № 18 попросили Радия Хабирова освободить их учителя истории и обществознания от частичной мобилизации. Видеообращение было опубликовано в социальных сетях.
По словам школьников, в городе Ишимбае имеется проблема с учителями, потому если их учитель будет мобилизован, то подготовить учеников к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию будет некому.
— Он многое сделал для школы и учеников, к каждому нашел индивидуальный подход, чем взывал желание получать знания и изучать историю своего государства, сообщили школьники в видеообращении.
Так, школьники призвали властей попробовать решить данную проблему.