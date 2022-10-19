В Башкирии могут ввести еще одну меру материальной поддержки для участников СВО. С соответствующим предложением выступило Министерство финансов Башкирии. Так, в ведомстве предлагают разрешить участникам спецоперации полностью снимать со счета накопленные средства жилищных строительных сбережений и приостанавливать дальнейшее накопление сбережений. Проект документа будет находиться на общественных обсуждениях с 18 по 24 октября.
Напомним, что согласно постановлению правительства Башкирии "О порядке реализации на территории Республики Башкортостан мероприятий по финансированию жилищного строительства с использованием системы жилищных строительных сбережений" участник спецоперации может в течение 3-6 лет копить денежные средства на срочном банковском вкладе. По условиям программы, вклад необходимо пополнять ежемесячно, кроме того, к данной сумме еще прибавляется 30% премия из бюджета Башкирии. К слову, в проекте документа Минфина республики обговаривается, что участник СВО также может снять со счета и сумму перечисленной премии.
Участниками программы могут стать все участники военной спецоперации, включая добровольцев, контрактников и призванных по частичной мобилизации граждан. В случае гибели гражданина, то наколенные средства будут распределены между наследниками.