В Башкирии могут ввести еще одну меру материальной поддержки для участников СВО

Напомним, что согласно постановлению правительства Башкирии "О порядке реализации на территории Республики Башкортостан мероприятий по финансированию жилищного строительства с использованием системы жилищных строительных сбережений" участник спецоперации может в течение 3-6 лет копить денежные средства на срочном банковском вкладе. По условиям программы, вклад необходимо пополнять ежемесячно, кроме того, к данной сумме еще прибавляется 30% премия из бюджета Башкирии. К слову, в проекте документа Минфина республики обговаривается, что участник СВО также может снять со счета и сумму перечисленной премии.