mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии могут ввести еще одну меру материальной поддержки для участников СВО

19 октября 04:48
Фото: 1MI
Правки в постановление регионального правительства предложило внести Министерство финансов Башкирии. Проект правок размещен на сайте ведомства для общественных обсуждений.

В Башкирии могут ввести еще одну меру материальной поддержки для участников СВО. С соответствующим предложением выступило Министерство финансов Башкирии. Так, в ведомстве предлагают разрешить участникам спецоперации полностью снимать со счета накопленные средства жилищных строительных сбережений и приостанавливать дальнейшее накопление сбережений. Проект документа будет находиться на общественных обсуждениях с 18 по 24 октября.

Напомним, что согласно постановлению правительства Башкирии "О порядке реализации на территории Республики Башкортостан мероприятий по финансированию жилищного строительства с использованием системы жилищных строительных сбережений" участник спецоперации может в течение 3-6 лет копить денежные средства на срочном банковском вкладе. По условиям программы, вклад необходимо пополнять ежемесячно, кроме того, к данной сумме еще прибавляется 30% премия из бюджета Башкирии. К слову, в проекте документа Минфина республики обговаривается, что участник СВО также может снять со счета и сумму перечисленной премии.

Участниками программы могут стать все участники военной спецоперации, включая добровольцев, контрактников и призванных по частичной мобилизации граждан. В случае гибели гражданина, то наколенные средства будут распределены между наследниками.

#Новости#3#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44