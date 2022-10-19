Услышьте нас: в Башкирии родители попросили не мобилизовывать детского тренера

Что касается службы, то к ней он готов. Еще до объявления частичной мобилизации Руслан Сафиуллин закупил и собрал одежду и обмундирование. Предполагал, что его могут призвать на службу. По словам Сафиуллина, в 2005 году он срочником служил в Чечне в отряде специального назначения.