Услышьте нас: в Башкирии родители попросили не мобилизовывать детского тренера

Руслан Сафиуллин — основатель местного клуба каратэ кекусинкай — преподает боевое искусство в четырех группах, на занятия к нему ходят около 200 детей. Это единственный такой клуб в Сибае, отмечают местные жители. Параллельно тренер занимается военно-патриотическим воспитанием.
«Сыну сейчас 11 лет, с четырех лет он занимается у Руслана Рафисовича. Вчера он оповестил в чате, что его мобилизуют», — рассказала Mkset одна из местных жительниц.
Мамы и папы считают, что тренера нужно непременно оставить, чтобы он мог продолжать заниматься с детьми. Не так давно в Сибае уже мобилизовали одного тренера, горожане беспокоятся, что вскоре и вовсе останутся без преподавателей. Руслан Сафиуллин — главный авторитет у сибайских детей.
«Считаем, что такой человек важнее и нужнее здесь, просим остановить его мобилизацию! Не оставляйте детей без тренера!», — пишут родители.
«Просим остановить мобилизацию нашего тренера. Руслан Рафисович выполняет огромную роль в воспитании наших детей, которую мы зачастую из-за большой загруженности, к сожалению, упускаем», — отмечает Елена Р.
Эльза П. отмечает: «так мало в наше время достойных, талантливых мастеров, которые воспитывают наших мальчиков».
«Это цвет нашей республики. Без него что будет с нашими детьми? Пожалуйста, помогите!», — написала она.
Новость стала шоком для родителей и детей. Тем более, что все произошло внезапно: по словам самого тренера, вчера ему вручили повестку, сегодня — должны были отправить по месту службы. Родители и дети, кто смог, пришли сегодня проводить тренера. Однако в последний момент его отправку отменили.
Сам Руслан Сафиуллин считает, что сегодня «сдал экзамен по своей деятельности». Узнав о том, что родители подготовили петицию с просьбой оставить его в Сибае, увидев пришедших проводить его родителей и детей, был очень тронут.
«Это стало большим подарком», — признался он Mkset.
Что касается службы, то к ней он готов. Еще до объявления частичной мобилизации Руслан Сафиуллин закупил и собрал одежду и обмундирование. Предполагал, что его могут призвать на службу. По словам Сафиуллина, в 2005 году он срочником служил в Чечне в отряде специального назначения.
«Лазили по горам, по деревням. Конечно, это не прошло просто так: перепады температуры в горной местности могли быть от -30 до +40 градусов», — рассказал он.
«В январе мне исполнится 41 — с возрастом мы тоже здоровее не становимся. Таскать тяжести, бегать на большие расстояния я уже не могу. Но, если надо, пробегу 100 метров, упаду и буду прикрывать отход», — шутит он.
Почему именно конкретно по нему отменили отправку, тренер не знает: сотрудники военкомата не раскрыли причину. Известно, что завтра состоится еще одна комиссия, после которой, предполагает Руслан Сафиуллин, его все же отправят на место службы.
«Незаменимых у нас нет, надо — так надо», говорит он.
Это уже не первый подобный случай в Башкирии. Ранее жители Дорогино потребовали не мобилизовывать педагога — учителя года и единственного преподавателя биологии в местной школе.
Неделей спустя жительница Уфы рассказала о том, что её мужа, заслуженного учителя Башкирии, призвали в рамках частичной мобилизации.
Накануне ученики ишимбайской школы записали видеообращение к Радию Хабирову, в котором попросили освободить их учителя истории и обществознания от частичной мобилизации.