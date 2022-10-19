Какой будет осень в Башкирии в 2022 году

Минуло уже полтора месяца с начала осеннего сезона в республике. Так, на этой неделе в Башкирии ожидается похолодание до -5°C, а также дожди со снегом. Mkset сравнил данные о том, какие погодные условия ожидают жителей республики в течение ближайшего месяца.
Так, согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха в период с 19 октября по 19 ноября будет колебаться в пределах от +7°C до -5°C. При этом отмечается, что стабильно минусовые показатели температуры ожидаются после четвертого октября.
Также сервис сообщает, что сегодняшний день в Башкирии обещает быть наиболее теплым за указанный период. Начиная уже с завтрашнего дня в ночное время температура воздуха ночью может опуститься до 0°C, а впоследствии плавно перейти к минусовым показателям. По усреднённым данным, в этот период ожидаются осадки, в частности — дождь со снегом.
По данным сервиса «Гисметео», в этот период будет превалировать облачная погода с прояснениями, также ожидается несколько ясных дней, а также дней с переменной облачностью. Температура воздуха составит от -3°C до +7°C.
Облачную погоду с прояснениями также прогнозирует и портал «Рамблер.Погода». С высокой долей вероятности ближайший месяц ожидаются дожди, а также дождь со снегом. Минимальная температура воздуха в этот период составит до -4°C ночью и до -2°C.
Также ранее синоптики Башгидрометцентра опубликовали предварительный прогноз погоды на зимний период в 2022–2023 годах. Подробнее ознакомиться с ним можно здесь.