Какой будет осень в Башкирии в 2022 году

Также сервис сообщает, что сегодняшний день в Башкирии обещает быть наиболее теплым за указанный период. Начиная уже с завтрашнего дня в ночное время температура воздуха ночью может опуститься до 0°C, а впоследствии плавно перейти к минусовым показателям. По усреднённым данным, в этот период ожидаются осадки, в частности — дождь со снегом.