Всего 9% опрошенных уфимцев уверены в качестве и вкусе блюд в школьных столовых

Питание в школах Уфы стало предметом опроса сервиса по поиску работы SuperJob и по его результатам родители поставили питанию был чуть повыше удовлетворительного — 3,6 балла из возможных 5. При этом мамы оказались несколько критичнее пап, женские оценки в среднем составили 3,5 балла, а мужские 3,7.
Удовлетворительно, то есть на «троечку» качество питания в школах оценил 21% респондентов, четверть опрошенных оценила питание в школах выше и поставило ему оценку «хорошо», то есть «четверку». На «пятерку», то есть отлично питание в школах оценили лишь 9% родителей, которые участвовали в опросе. Категорически питанием в школах неудовлетворены 4% респондентов, которые оценили качество питания всего в один балл.