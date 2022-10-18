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Всего 9% опрошенных уфимцев уверены в качестве и вкусе блюд в школьных столовых

18 октября 05:01
Фото: 1MI
Причем матери относятся к питанию в школах несколько критичнее отцов, следует из опроса портала SuperJob.

Питание в школах Уфы стало предметом опроса сервиса по поиску работы SuperJob и по его результатам родители поставили питанию был чуть повыше удовлетворительного — 3,6 балла из возможных 5. При этом мамы оказались несколько критичнее пап, женские оценки в среднем составили 3,5 балла, а мужские 3,7.

Удовлетворительно, то есть на «троечку» качество питания в школах оценил 21% респондентов, четверть опрошенных оценила питание в школах выше и поставило ему оценку «хорошо», то есть «четверку». На «пятерку», то есть отлично питание в школах оценили лишь 9% родителей, которые участвовали в опросе. Категорически питанием в школах неудовлетворены 4% респондентов, которые оценили качество питания всего в один балл.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Общество
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