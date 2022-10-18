Всего 9% опрошенных уфимцев уверены в качестве и вкусе блюд в школьных столовых

Удовлетворительно, то есть на «троечку» качество питания в школах оценил 21% респондентов, четверть опрошенных оценила питание в школах выше и поставило ему оценку «хорошо», то есть «четверку». На «пятерку», то есть отлично питание в школах оценили лишь 9% родителей, которые участвовали в опросе. Категорически питанием в школах неудовлетворены 4% респондентов, которые оценили качество питания всего в один балл.