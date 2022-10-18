Военный комиссар Башкирии назвал точную дату окончания мобилизации в республике

— Мы формируем конкретные воинские части, там есть свои штаты и больше человек, чем есть в этом штате мы поставить не можем, ведь это люди, деньги, зарплаты, все очень жестко призвано к цифрам. Если набрать сверх плана, эти людей нельзя будет ни переодеть, ни накормить, ни выплатить зарплату, — Михаил Блажин.