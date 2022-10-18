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Военный комиссар Башкирии назвал точную дату окончания мобилизации в республике

18 октября 12:55
Фото: 1MI
Об этом сообщил военный комиссар Башкирии Михаил Блажин.

Стало известно, что частичная мобилизация в Башкирии завершится до 28 октября — на несколько дней раньше, чем по России. На данный частичная мобилизация продолжается — «все идет планово» и никаких предполосылок к срыву сроков — нет. Об этом заявил военком республики Михаил Блажин в эфире Business FM Уфа.

Кроме того, подчеркивается, что Башкирии не будет перевыполнять план, присланный Минобороны РФ, так как, по словам Блажина, это технически невозможно.

— Мы формируем конкретные воинские части, там есть свои штаты и больше человек, чем есть в этом штате мы поставить не можем, ведь это люди, деньги, зарплаты, все очень жестко призвано к цифрам. Если набрать сверх плана, эти людей нельзя будет ни переодеть, ни накормить, ни выплатить зарплату, — Михаил Блажин.

Напомним, что 14 октября в ходе пресс-конференции в Астане президент России заявил, что все мобилизационные мероприятия в России завершатся уже через две недели.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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