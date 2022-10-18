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Военком Башкирии прокомментировал возвращение ошибочно мобилизованных граждан

18 октября 14:16
Фото: 1MI
Военком Башкирии признал, что были некоторые нюансы в призыве граждан по частичной мобилизации.

Военком Башкирии Михаил Блажин прокомментировал возвращение ошибочно мобилизованных граждан домой. В частности, мужчина признал, что были некоторые нюансы с призывом.

Так, в эфире Business FM Уфа Блажин сообщил, когда в силу вступали определенные нормативные акты, то граждане, которые имели право на отсрочку, в это время уже находились в войсках

— Мы их возвращали, мы приводили в соответствие с законодательством все вопросы, которые касаются призыва по мобилизации. Допустим, по студентам указ президента вышел немного позже, чем началась мобилизация, но срок действия указа вступал в силу 21 сентября. Мы, соответственно, людей, которых отправили до этого указа, вернули домой. Без таких нюансов быть не может, к сожалению, заявил Михаил Блажин.

Напомним, Михаил Блажин заявлял, что частичная мобилизация в Башкирии завершится до 28 октября — на несколько дней раньше, чем по России.

Ранее жительницы Башкирии массово обратились к властям с просьбой вернуть домой мобилизованных мужчин, на воспитании которых трое детей.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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