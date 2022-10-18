Военком Башкирии прокомментировал возвращение ошибочно мобилизованных граждан

— Мы их возвращали, мы приводили в соответствие с законодательством все вопросы, которые касаются призыва по мобилизации. Допустим, по студентам указ президента вышел немного позже, чем началась мобилизация, но срок действия указа вступал в силу 21 сентября. Мы, соответственно, людей, которых отправили до этого указа, вернули домой. Без таких нюансов быть не может, к сожалению, заявил Михаил Блажин.