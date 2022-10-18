В Уфе возле Президент-отеля снова чуть не устроили смертельную аварию

В Уфе чудом удалось избежать трагедии на дороге. Девушка за рулем автомобиля перепутала педали и чуть не сбила четырех детей, успев в последний момент затормозить.
Так, видео инцидента было опубликовано в социальных сетях очевидцами. На кадрах видно, как четверо подростков переходят дорогу на «зебре» и далее проходят около магазина. В это же время красная иномарка заезжает на парковочные места к тому же магазину и резко начинает движение. Сообщается, что один ребенок получил травмы.
Очевидцы подчеркивают, что трагедия на Президент-отеле могла повторить вновь. Напомним, что тогда женщина на пешеходном переходе насмерть сбила мать с малолетним сыном. Недавно суд прекратил уголовное дело за примирением сторон.