В Уфе возле Президент-отеля снова чуть не устроили смертельную аварию

Так, видео инцидента было опубликовано в социальных сетях очевидцами. На кадрах видно, как четверо подростков переходят дорогу на «зебре» и далее проходят около магазина. В это же время красная иномарка заезжает на парковочные места к тому же магазину и резко начинает движение. Сообщается, что один ребенок получил травмы.