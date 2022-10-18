В Уфе обвиняемому в мошенничестве экс-депутату Бадикову продлили арест на три месяца

Топ-менеджер «Госстроя» с 25 марта находится под стражей. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере при строительстве жилья.
Сам Бадиков и его адвокат просили смягчить меру пресечения, заменив содержание под стражей на домашний арест.
По версии следствия, бенефициар «Госстроя» заключил договоры с дольщиками о строительстве жилья. Многоквартирные дома возводили компании-застройщики ООО «Городские проекты», ООО «Высотки», ООО «Зеленая роща» и ООО «Литер 4».
Объекты не были построены вовремя, квартиры дольщики не получили. Следователи считают, что полученные от граждан средства Бадиков похитил и потратил по своему усмотрению.