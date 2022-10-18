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В Уфе эвакуировали студентов многопрофильного колледжа

18 октября 07:19
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Кадрами с места событий поделились читатели Mkset

В уфимском многопрофильном колледже проводится эвакуация студентов и сотрудников. Об этом рассказали читатели Mkset.

На кадрах с места событий видно, как несколько десятков молодых людей столпились в спортзале.

Информацию о происшествии Mkset подтвердили в колледже, однако причину проведения эвакуационных мероприятий назвать затруднились. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Мы опубликуем его сразу после получения.

Фото: Mkset.ru

Примечательно также, что это уже вторая эвакуация многопрофильного колледжа в этом месяце. Несколькими днями ранее, 13 октября, студентов и сотрудников колледжа эвакуировали после в связи с поступившим на почту колледжа сообщении о минировании.

Отметим, что днем ранее в Уфе прошла эвакуация сразу в двух уфимских сузах. На почту колледжей УКСИВТ и УТЭК поступили сообщения о том, что зданиях учебных заведений заминированы.

#Новости#2#Азамат Нухов#Общество
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