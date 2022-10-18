В школах Уфы отменили плату за допуслуги для детей участников СВО

Школа внесла изменения в положения об оказании платных образовательных услуг.
«Посещение детьми участников СВО платных дополнительных образовательных услуг и кружков без оплаты», — говорится в документе.
Изменения внесены согласно распоряжению главы Башкирии «О плане мероприятий об оказании содействия семьям граждан, принимающих участие в специальной военной операции, проводимой на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины».
Кроме того, детские сады и школы также начали сбор данных о детях, родители которых участвуют в спецоперации. Информированный источник сообщил Mkset, для чего это делается. Школьникам и детсадовцам, в семьях которых есть участники СВО, будут выдавать новогодние подарки.
В мэрии Уфы эту информацию подтвердили.
«При проведении новогодних мероприятий поручено уделить особое внимание в том числе детям мобилизованных граждан», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.