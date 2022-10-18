В школах Уфы отменили плату за допуслуги для детей участников СВО

Кроме того, детские сады и школы также начали сбор данных о детях, родители которых участвуют в спецоперации. Информированный источник сообщил Mkset, для чего это делается. Школьникам и детсадовцам, в семьях которых есть участники СВО, будут выдавать новогодние подарки.