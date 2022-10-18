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В школах Уфы отменили плату за допуслуги для детей участников СВО

18 октября 13:00
Фото: 1MI
Об этом известили родителей будущих первоклассников одного из лицеев. Соответствующее сообщение появилось в классном чате.

Школа внесла изменения в положения об оказании платных образовательных услуг.

«Посещение детьми участников СВО платных дополнительных образовательных услуг и кружков без оплаты», — говорится в документе.

Изменения внесены согласно распоряжению главы Башкирии «О плане мероприятий об оказании содействия семьям граждан, принимающих участие в специальной военной операции, проводимой на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины».

Кроме того, детские сады и школы также начали сбор данных о детях, родители которых участвуют в спецоперации. Информированный источник сообщил Mkset, для чего это делается. Школьникам и детсадовцам, в семьях которых есть участники СВО, будут выдавать новогодние подарки.

В мэрии Уфы эту информацию подтвердили.

«При проведении новогодних мероприятий поручено уделить особое внимание в том числе детям мобилизованных граждан», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

#Новости#2#Наталья Балыкова#Общество
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