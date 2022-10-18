ЦБ объяснил замедленный рост цен в Башкирии высоким урожаем и низким спросом

В сентябре этого года инфляция в Башкирии снизилась до 13,9%, тогда как в августе 2022 года показатель составлял 14,55%. Также отмечается, что средняя инфляция по ПФО в прошлом месяце составила 14,07%, а в целом по России — 13,68%. Как сообщают в Нацбанке, снижение роста цен объясняется высоким урожаем и низким спросом.
В частности, цены на продовольственные товары выросли на 14,69%, в августе рост составил 16,32%. В это это же время цены на овощи и фрукты упали на 6,15% впервые с мая. Инфляция на непродовольственные товары составила 15,54%, что ниже на 1,06% в сравнении с августом. Между тем, рост цен на услуги напротив ускорился. В частности, в сентябре они подорожал на 10,59% в годовом выражении.
Замедление инфляции в Нацбанке Башкирии объясняют ростом предложений на продовольственном рынке и сдержанным спросом на непродовольственном. Так, в непродовольственном сегменте снизился спрос на покупку бытовой техники, электроники, автомобильных шин и других товаров длительного пользования. Что касается продовольственных товаров, то это связано с высоким урожаем зерновых культур в ПФО и ростом производства мяса. Тем временем подорожание услуг эксперты связывают с ростом спроса на авиабилеты.