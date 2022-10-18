ЦБ объяснил замедленный рост цен в Башкирии высоким урожаем и низким спросом

В частности, цены на продовольственные товары выросли на 14,69%, в августе рост составил 16,32%. В это это же время цены на овощи и фрукты упали на 6,15% впервые с мая. Инфляция на непродовольственные товары составила 15,54%, что ниже на 1,06% в сравнении с августом. Между тем, рост цен на услуги напротив ускорился. В частности, в сентябре они подорожал на 10,59% в годовом выражении.