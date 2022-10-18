Смерть чиновника на СВО, завершение частичной мобилизации в Башкирии и взятки

Военком Башкирии сообщил о завершении частичной мобилизации до 28 октября — на несколько дней раньше, чем по России. На данный частичная мобилизация продолжается — «все идет планово» и никаких предполосылок к срыву сроков — нет. Кроме того, подчеркивается, что Башкирии не будет перевыполнять план, присланный Минобороны РФ, так как, по словам Блажина, это технически невозможно.
ЕРКЦ Уфы разбил на части доначисления за отопление трехлетней давности. Так, сумму доначислений от МУП УИС за тепло, которое жители якобы получили, но не оплатили в ноябре 2019 года, в квитанциях проходит отдельной строкой под названием «Корректировка Отопление Ноябрь 2019». О населении дополнительно озаботились и «разбили» всю сумму за «перепотребленное» три года назад тепло на части, каждая из которых не превышает 500 рублей.
Экс-глава отдела полиции в Башкирии получал взятки за невыполненные обещания. Суд счел бывшего начальника ОП Иглинского района Башкирии виновным в мошенничестве и покушении на него и в превышении должностных полномочий. Наказание за эти преступления суд определил в виде шести лет лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в колонии общего режима, кроме того бывший полицейский лишился звания полковника и возможности два года занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.
Чиновник из Башкирии погиб в спецоперации на Украине. В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб сотрудник отдела городского хозяйства администрации города Кумертау. Об этом мэр города Олег Фролов сообщил ранее в соцсетях. По словам Фролова, Нугуманов лично рассказал ему о своем решении отправиться на СВО в качестве добровольца батальона имени Минигали Шаймуратова.