Смерть чиновника на СВО, завершение частичной мобилизации в Башкирии и взятки

ЕРКЦ Уфы разбил на части доначисления за отопление трехлетней давности. Так, сумму доначислений от МУП УИС за тепло, которое жители якобы получили, но не оплатили в ноябре 2019 года, в квитанциях проходит отдельной строкой под названием «Корректировка Отопление Ноябрь 2019». О населении дополнительно озаботились и «разбили» всю сумму за «перепотребленное» три года назад тепло на части, каждая из которых не превышает 500 рублей.