Пособие для семей с детьми и беременных могут ввести в России в 2023 году

В России с 2023 года может появиться новое универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных. Так, законопроект был принят в первом чтении и, по словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, ко второму чтению в проект закона будут вноситься поправки.