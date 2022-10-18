Пособие для семей с детьми и беременных могут ввести в России в 2023 году

В России с 2023 года может появиться новое универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных. Так, законопроект был принят в первом чтении и, по словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, ко второму чтению в проект закона будут вноситься поправки.
На пособие могут рассчитывать беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности, и семьи с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.
Поясняется, что данное пособие объединяет в себе несколько уже действующих, а именно:
Сумма пособия будет рассчитываться исходят из дефицита дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей или для трудоспособного населения.
В силу закон может вступить 1 января 2023 года.