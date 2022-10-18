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Пособие для семей с детьми и беременных могут ввести в России в 2023 году

18 октября 14:38
Фото: 1MI
Величина пособия будет также зависеть от дохода семьи, сообщается на сайте Госдумы РФ.

В России с 2023 года может появиться новое универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных. Так, законопроект был принят в первом чтении и, по словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, ко второму чтению в проект закона будут вноситься поправки.

На пособие могут рассчитывать беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности, и семьи с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.

Поясняется, что данное пособие объединяет в себе несколько уже действующих, а именно:

  • ежемесячное пособие беременной женщине
  • пособие по уходу за ребенком до полутора лет
  • ежемесячные выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка до достижения ими трех лет
  • ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет.

Сумма пособия будет рассчитываться исходят из дефицита дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей или для трудоспособного населения.

В силу закон может вступить 1 января 2023 года.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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