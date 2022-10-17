Житель Башкирии открыл стрельбу по полицейским

Инцидент произошел в субботу, 15 октября, в Салаватском районе Башкирии. Установлено, что нападавший 33-летний мужчина ранее был неоднократно судим.
«Поступило сообщение от жительницы села Таймеево о том, что сосед нанес ей телесные повреждения. Женщина медиками была доставлена в лечебное заведение», — говорится в пресс-релизе.
На место происшествия выехали участковый полиции и оперуполномоченный уголовного розыска. Заметив людей в форме, подозреваемый выстрелил в их сторону, при этом в руку был ранен оперуполномоченный. Полицейские задержали мужчину и изъяли у него пневматическое ружье. Рецидивиста доставили в отдел полиции, собранные по факту инцидента материалы передадут следователям СКР для принятия процессуального решения.
Пострадавшему при выполнении служебных обязанностей полицейскому оказана медицинская помощь.