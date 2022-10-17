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Житель Башкирии открыл стрельбу по полицейским

17 октября 06:01
Фото: 1MI
В настоящее время он задержан, пострадавшему полицейскому оказали медицинскую помощь, сообщила пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел в субботу, 15 октября, в Салаватском районе Башкирии. Установлено, что нападавший 33-летний мужчина ранее был неоднократно судим.

«Поступило сообщение от жительницы села Таймеево о том, что сосед нанес ей телесные повреждения. Женщина медиками была доставлена в лечебное заведение», — говорится в пресс-релизе.

На место происшествия выехали участковый полиции и оперуполномоченный уголовного розыска. Заметив людей в форме, подозреваемый выстрелил в их сторону, при этом в руку был ранен оперуполномоченный. Полицейские задержали мужчину и изъяли у него пневматическое ружье. Рецидивиста доставили в отдел полиции, собранные по факту инцидента материалы передадут следователям СКР для принятия процессуального решения.

Пострадавшему при выполнении служебных обязанностей полицейскому оказана медицинская помощь.

#Новости#2#Наталья Балыкова#Происшествия
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