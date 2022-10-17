Житель Башкирии открыл стрельбу по полицейским

На место происшествия выехали участковый полиции и оперуполномоченный уголовного розыска. Заметив людей в форме, подозреваемый выстрелил в их сторону, при этом в руку был ранен оперуполномоченный. Полицейские задержали мужчину и изъяли у него пневматическое ружье. Рецидивиста доставили в отдел полиции, собранные по факту инцидента материалы передадут следователям СКР для принятия процессуального решения.