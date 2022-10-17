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В Уфе мужчина, который поджег жену на глазах у дочери, отправится в тюрьму на 16 лет

17 октября 08:59
Фото: СКР по Башкирии
Трагедия произошла в сентябре 2021 года на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщает СК Башкирии.

В Уфе суд признал виновным 45-летнего мужчину по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, в сентябре прошлого года в СНТ «Дубрава-Радио» местный житель облил свою 45-летнюю жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Все произошло на глазах у их общей несовершеннолетней дочери, она же, после попытки потушить свою мать, вызвала «скорую». Известно, что у женщины были диагностированы ожоги 2 и 3 степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей общей площадью 76% поверхности тела. Женщина скончалась в больнице 11 октября.

Свою вину подсудимый признал частично. Так, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на полтора года, а также взыскал в пользу родственников потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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