В Уфе мужчина, который поджег жену на глазах у дочери, отправится в тюрьму на 16 лет

Свою вину подсудимый признал частично. Так, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на полтора года, а также взыскал в пользу родственников потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.