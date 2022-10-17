В Башкирии скончался последний герой-«шаймуратовец» Георгий Платонов

В Башкирии из жизни ушел последний герой-«шаймуратовец» Георгий Платонов. Как сообщает Радий Хабиров в своих социальных сетях, на момент смерти ветерану было 99 лет.
Георгий Платонов с января 1942 года принимал участие в Великой Отечественной войне, в частности, командовал эскадроном 62-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской Черниговской Краснознаменной дивизии, которая была создана в феврале 1943 года на основе нашей 112-й Башкавдивизии.
Отметим, что имя ветерана высечено на колонне памятника М. Шаймуратова на Советской площади в Уфе.
Mkset выражает соболезнования всем, кто знал и любил Георгия Платонова.