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В Башкирии скончался последний герой-«шаймуратовец» Георгий Платонов

17 октября 11:01
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова
Об этом в своих социальных сетях сообщает глава Башкирии.

В Башкирии из жизни ушел последний герой-«шаймуратовец» Георгий Платонов. Как сообщает Радий Хабиров в своих социальных сетях, на момент смерти ветерану было 99 лет.

Георгий Платонов с января 1942 года принимал участие в Великой Отечественной войне, в частности, командовал эскадроном 62-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской Черниговской Краснознаменной дивизии, которая была создана в феврале 1943 года на основе нашей 112-й Башкавдивизии.

Отметим, что имя ветерана высечено на колонне памятника М. Шаймуратова на Советской площади в Уфе.

Mkset выражает соболезнования всем, кто знал и любил Георгия Платонова.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
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