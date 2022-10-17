В Башкирии скончался последний герой-«шаймуратовец» Георгий Платонов

Георгий Платонов с января 1942 года принимал участие в Великой Отечественной войне, в частности, командовал эскадроном 62-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской Черниговской Краснознаменной дивизии, которая была создана в феврале 1943 года на основе нашей 112-й Башкавдивизии.