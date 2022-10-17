УФАС по Башкирии выявила нарушение в закупке для детской поликлиники на 44 миллиона

УФАС Башкирии выявила нарушение в закупке вентиляционного оборудования для детской поликлиники в городе Баймак. Стоимость закупки составляла порядка 44 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что антимонопольная служба отреагировала на жалобу, направленную в адрес Управления капитального строительства РБ компанией «Вентмонтаж». Жалоба была признана обоснованной.
Так, в результате проверки антимонопольный орган установил, что в требованиях заказчика были установлены несуществующие параметры для данного оборудования. Подобные ограничения, в свою очередь, вступают в противоречие с законом о контрактной системе.
Управление капитального строительства поолучила в свой адрес предписание об устранении нарушений. В региональном УФАС также отметили, что по данной ситуации будет возбуждено административное дело.