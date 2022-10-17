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«Кидаются на дверь»: жительница Башкирии сообщила о давке в междугороднем автобусе

17 октября 03:34
Фото: 1MI
Речь идет об автобусном маршруте Стерлитамак-Салават.

Жительница Башкирии в социальных сетях пожаловалась Радию Хабирову на давку в междугороднем автобусе «Башавтотранс», который перевозит пассажиров по маршруту Стерлитамак-Салават.

Женщина заявляет, что в час-пик, праздничные и выходные дни жители вынуждены бороться за место в «Газельках», так как их всего 18.

Фото: Счастье счастливое//Vk.com

— Люди на ходу кидаются на дверь «Газельки». Очередь не соблюдается, кто пролез, тот пролез! В толпе давят бабушек, детей! Это дикость какая-то, — возмущается женщина.

Местная жительница недоумевает, разве нельзя запустить по данному маршруту более вместительные автобусы. Кроме того, она указывает и на то, что автобусная остановка в Стерлитамаке совершенно не оборудована, в частности, нет навесов, скамеек и зала ожидания.

— Раньше хоть частники были, сейчас ситуация хуже и хуже. Я настоятельно требую провести проверку! Запустить междугородние Салават-Стерлитамак автобусы с большим количеством посадочных мест! — заявляет жительница Башкирии.

К слову, в пресс-службе Минтранса Башкирии сообщили, что ведомство возьмет данный случай в работу: проведет анализ пассажиропотока и уточнит возможность изменения класса автобусов.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
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