«Кидаются на дверь»: жительница Башкирии сообщила о давке в междугороднем автобусе

Местная жительница недоумевает, разве нельзя запустить по данному маршруту более вместительные автобусы. Кроме того, она указывает и на то, что автобусная остановка в Стерлитамаке совершенно не оборудована, в частности, нет навесов, скамеек и зала ожидания.