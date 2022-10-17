«Каких приказов ждете?»: в Башкирии просят вернуть мобилизованных многодетных отцов

— Мой муж мобилизован 26.09.2022 и находится сейчас в г. Пенза. У него на иждивении 3 детей до 16 лет. Какого официального опубликования документа по отсрочке для отцов с детьми до 16 лет вы ждёте? Если уже на всех официальных каналах эта информация опубликована, на сайте объясняем.рф, на который ссылается Минобороны РФ, так же присутствует данная информация. В госуслугах запущен сервис по обжалованию мобилизации с 3 и более детьми в возрасте до 16 лет, а это на минуточку официальный портал РФ. В каких ещё официальных источниках вы ждёте опубликования? Назовите пожалуйста их, Мария Ш.