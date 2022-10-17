«Каких приказов ждете?»: в Башкирии просят вернуть мобилизованных многодетных отцов

Накануне председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трех детей и более в возрасте до 16 лет. Он подчеркнул, что решение уже принято и доведено до военкомов. Однако подписанный документ пока не опубликован.
В связи с этим жительницы Башкирии массово просят вернуть мужей домой.
— Моего мужа мобилизовали. У нас трое детей. На госуслугах обжаловать с тремя детьми можно (государственные услуги, заметьте). Объясняем.рф сообщает нам, что с тремя детьми можно обжаловать мобилизацию. Мы не в России живём? Тогда почему мы должны подчиняться законам чужой страны, — возмущается Дания В.
Вопросом о том, «когда выйдет документальное подтверждение, что указ генштаба работает?» задается и Алена К.
— И военкоматы не учитывают распоряжение генштаба! Почему такой бардак? Почему в других регионах распоряжение генштаба является основанием для отсрочки многодетным отцам с тремя детьми, а у нас в республике на это закрывают глаза и ссылаются только на закон? Почему нет ясности в этом очень важном вопросе? — пишет женщина.
— С высоких трибун заявляете, что многодетные семьи — это будущее страны, есть национальный проект «Демография», но по сути мы остались без защиты с тремя детьми на руках на произвол судьбы? Разве республика не должна нас защитить? Тем более есть уже инструмент защиты (это приказ Генштаба), почему так долго тянете с публикацией этого приказа в официальных источниках? возмущается Мира М.
— В Саратове баламутили мужей, дали надежду, потом передумали и отправили на Украину, сказав, что закон в силу не вступил. Где хоть чуть-чуть человеческое у вас, ведь они тоже люди. Да, они должны служить Родине, но вы же должны разбираться в таких вопросах. Почему где-то действует, а где-то нет. Ответьте? Почему столько нарушений, — Анастасия Б.
— Мой муж мобилизован 26.09.2022 и находится сейчас в г. Пенза. У него на иждивении 3 детей до 16 лет. Какого официального опубликования документа по отсрочке для отцов с детьми до 16 лет вы ждёте? Если уже на всех официальных каналах эта информация опубликована, на сайте объясняем.рф, на который ссылается Минобороны РФ, так же присутствует данная информация. В госуслугах запущен сервис по обжалованию мобилизации с 3 и более детьми в возрасте до 16 лет, а это на минуточку официальный портал РФ. В каких ещё официальных источниках вы ждёте опубликования? Назовите пожалуйста их, Мария Ш.
Так, женщины отмечают, что в других субъектах РФ данный приказ Генштаба об отсрочке уже действует. На то, что в других регионах России мужчин с тремя детьми «уже отпускают домой и возвращают из учебок» указывает Регина Д.
— Мой муж — отец троих несовершеннолетних до 16 лет. На основании указания генштаба он имеет право на отсрочку! В других регионах отпускают, а у нас ждут официального подтверждения. Верните многодетных отцов в семьи, — просит Лилия Н.
В администрации главы Башкирии на жалобы родственников мобилизованных ответили, что необходимо дождаться публикации документа на официальных порталах правовой информации.