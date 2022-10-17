Глава Башкирии потребовал «не кормить» получателей грантов, которые «не со страной»

«Я бы за этим посматривал, это большие деньги, и мы должны, понимать куда они идут. У нас сейчас приоритеты очень ясные и понятные: это патриотизм. Не надо кормить сейчас тех, кто не со страной, там есть у нас разные деятели», — сказал он, обращаясь к главе своей администрации Максиму Забелину.