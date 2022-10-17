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Глава Башкирии потребовал «не кормить» получателей грантов, которые «не со страной»

17 октября 09:03
Фото: Скриншот
Глава Башкирии поручил строго контролировать суммы, которые выделяются из республиканского бюджета на поддержку некоммерческих общественных организаций.

Он заявил, что не нужно «кормить тех, кто не со страной». Руководитель региона отметил, что суммы господдержки — 261 млн рублей — его впечатлила.

«Я бы за этим посматривал, это большие деньги, и мы должны, понимать куда они идут. У нас сейчас приоритеты очень ясные и понятные: это патриотизм. Не надо кормить сейчас тех, кто не со страной, там есть у нас разные деятели», — сказал он, обращаясь к главе своей администрации Максиму Забелину.

Радий Хабиров поручил обратить на распределение грантов внимание и провести аудит, чтобы деньги «не попадали всяким умникам».

#Новости#2#Наталья Балыкова#Политика
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