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Глава Башкирии поручил всегда иметь запас сахара в республике

17 октября 08:15
Фото: 1MI
Иметь запас сахара, по словам Хабирова, необходимо на случай «непредвиденных колебаний».

Сегодня, 17 октября, на оперативном совещании в ЦУРе глава региона заявил о необходимости всегда иметь запасы сахара в Башкирии. По его словам, делать это необходимо на случай «непредвиденных колебаний».

- Наш рынок всегда должен быть наполнен сахаром. Вне зависимости ажиотаж придет или нет, мы в состоянии это сделать. Свекла наша, завод наш, - Радий Хабиров.

Кроме того, гендиректор ООО «Раевсахар» рассказал в какие регионы поставляется сахар из Башкирии. Так, потребителями 60% произведенного сахара является жители республики, а 40% жители иных регионов: Татарстана, Удмуртии, Челябинской, Оренбургской, Читинской областей, Пермского, Алтайского, Дальвосточных краев.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
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