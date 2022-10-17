Глава Башкирии поручил всегда иметь запас сахара в республике

Сегодня, 17 октября, на оперативном совещании в ЦУРе глава региона заявил о необходимости всегда иметь запасы сахара в Башкирии. По его словам, делать это необходимо на случай «непредвиденных колебаний».
- Наш рынок всегда должен быть наполнен сахаром. Вне зависимости ажиотаж придет или нет, мы в состоянии это сделать. Свекла наша, завод наш, - Радий Хабиров.
Кроме того, гендиректор ООО «Раевсахар» рассказал в какие регионы поставляется сахар из Башкирии. Так, потребителями 60% произведенного сахара является жители республики, а 40% жители иных регионов: Татарстана, Удмуртии, Челябинской, Оренбургской, Читинской областей, Пермского, Алтайского, Дальвосточных краев.