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Фото из «вип-палаты»: Хабиров рассказал, как бесплатно лечился в больнице в Уфе

17 октября 07:48
Фото: Vk.com / Радий Хабиров
Глава Башкирии на совещании в правительстве в понедельник, 17 октября, поблагодарил врачей и отметил, что им нужно «помогать».

«Хотел сказать спасибо нашим хирургам, которые сделали мне операцию. Толковые у нас врачи поэтому надо помогать им, надо строить новые объекты, закупать оборудование, я вот сам посмотрел», — сказал он.

Как сообщал Mkset, Радий Хабиров был прооперирован в больнице скорой медицинской помощи Уфы. Об этом он сам рассказал в соцсетях. Судя по селфи, сделанному в больнице, глава Башкирии «посмотрел» на бесплатную медицину из «вип-палаты» — это также предположили и жители республики. В комментариях к его посту пользователи отметили необычный для больничной палаты интерьер. Так, оконный проем украшали красивые шторы с тюлевой занавеской — в обычных палатах, по мнению бывших пациентов данной больницы, такое почти не встречается.

Хирургическое вмешательство потребовалось главе Башкирии после травмы колена, полученной во время хоккейного матча.

#Новости#2#Наталья Балыкова#Политика
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