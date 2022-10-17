Фото из «вип-палаты»: Хабиров рассказал, как бесплатно лечился в больнице в Уфе

«Хотел сказать спасибо нашим хирургам, которые сделали мне операцию. Толковые у нас врачи поэтому надо помогать им, надо строить новые объекты, закупать оборудование, я вот сам посмотрел», — сказал он.
Как сообщал Mkset, Радий Хабиров был прооперирован в больнице скорой медицинской помощи Уфы. Об этом он сам рассказал в соцсетях. Судя по селфи, сделанному в больнице, глава Башкирии «посмотрел» на бесплатную медицину из «вип-палаты» — это также предположили и жители республики. В комментариях к его посту пользователи отметили необычный для больничной палаты интерьер. Так, оконный проем украшали красивые шторы с тюлевой занавеской — в обычных палатах, по мнению бывших пациентов данной больницы, такое почти не встречается.
Хирургическое вмешательство потребовалось главе Башкирии после травмы колена, полученной во время хоккейного матча.