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Башкирский Благовещенск остался без света и тепла из-за аварии на ТЭЦ

17 октября 06:34
Фото: 1MI
Отключение на Приуфимской теплоэлектроцентрали произошло в ночь на понедельник, сообщила пресс-служба Башкирской генерирующей компании.

«В 03 часа 20 минут по уфимскому времени произошло отключение основного энергетического оборудования. Станция прекратила отпуск тепловой и электрической энергии потребителям, в том числе на нужды отопления города Благовещенска», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в настоящее время проблему удалось решить, и электроэнергия вновь подается. Сотрудники ТЭЦ оперативно уже начали растапливать паровой котел и передавать тепло в жилые дома и другие объекты Благовещенска.

Полностью восстановить подачу тепла планируют в 12:00 по местному времени.

Причины инцидента пока не установлены, на предприятии проводится расследование.

#Новости#3#Наталья Балыкова#Происшествия
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