Башкирский Благовещенск остался без света и тепла из-за аварии на ТЭЦ

«В 03 часа 20 минут по уфимскому времени произошло отключение основного энергетического оборудования. Станция прекратила отпуск тепловой и электрической энергии потребителям, в том числе на нужды отопления города Благовещенска», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что в настоящее время проблему удалось решить, и электроэнергия вновь подается. Сотрудники ТЭЦ оперативно уже начали растапливать паровой котел и передавать тепло в жилые дома и другие объекты Благовещенска.
Полностью восстановить подачу тепла планируют в 12:00 по местному времени.
Причины инцидента пока не установлены, на предприятии проводится расследование.