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Возле «дома смерти» в Уфе нашли тело 14-летней девочки. Жители считают, что ее убили

15 октября 09:44
Фото: 1MI
Тело подростка нашли возле долгостроя, который известен уфимцам как «дом смерти». Ситуацию прокомментировали в региональном МВД.

В уфимских родительских чатах распространяется информация о смерти 14-летней девочки. Как сообщают родители, тело ребенка нашли возле долгостроя на улице Кирова, который известен в Уфе как «дом смерти».

Комментарии об этом появились в социальных сетях у главы республики.

«Эта трагедия произошла в центре, сколько такие объекты будут угрожать жизни и безопасности детей! Может их уже завершить или снести! Жизни детей бесценны, — пишет Елена Н.

В региональном МВД информацию о смерти подростка подтвердили сообщив, что вечером 14 октября в Отдел полиции № 9 поступило сообщение об обнаружении тела девушки возле дома на улице Кирова. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что погибшей является 14-летняя девочка.

По предварительным данным, девочка упала с крыши недостроенного дома. Материалы по данному факту переданы в территориальное подразделение Следственного комитета России. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

При этом в родительских чатах распространяются сообщения о том, что девочку изнасиловал и скинул с крыши 18-летний парень. Информация об убийстве и изнасиловании не подтверждена, а в Следственном Комитете сообщают, что на данный момент устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетней.

Напомним, что в долгострое и ранее находили тела погибших девушек — в 2018 и 2021 годах сообщалось о смертях двух студенток.

#Новости#3#Анастасия Денисенко#Происшествия
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