Возле «дома смерти» в Уфе нашли тело 14-летней девочки. Жители считают, что ее убили

При этом в родительских чатах распространяются сообщения о том, что девочку изнасиловал и скинул с крыши 18-летний парень. Информация об убийстве и изнасиловании не подтверждена, а в Следственном Комитете сообщают, что на данный момент устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетней.