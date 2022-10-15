В Минтрансе Башкирии прокомментировали мобилизацию пилота на рейсе Уфа-Анталья

Напомним, что ранее стало известно, что второго пилота воздушного судна сняли с борта по причине частичной мобилизации. Как сообщили в Минтрансе, лица, пересекающие границу, должны проходить пограничный контроль. И на основании статьи 21 федерального закона № 31 (О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ) 30 сентября отдел пограничного контроля отказал в прохождении государственной границы трём гражданам РФ, в том числе и второму пилоту рейса авиакомпании «Азур Эйр».