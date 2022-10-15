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В Минтрансе Башкирии прокомментировали мобилизацию пилота на рейсе Уфа-Анталья

15 октября 16:50
Фото: 1MI
По данным Минтранса, второго пилота сняли с борта на законных основаниях — ему было отказано в прохождении пограничного контроля. Об этом сообщает «Башинформ».

В минтрансе Башкирии прокомментировали задержку рейса Уфа-Анталия, который состоялся 30 сентября в аэропорту Уфы. Об этом сообщает «Башинформ».

Напомним, что ранее стало известно, что второго пилота воздушного судна сняли с борта по причине частичной мобилизации. Как сообщили в Минтрансе, лица, пересекающие границу, должны проходить пограничный контроль. И на основании статьи 21 федерального закона № 31 (О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ) 30 сентября отдел пограничного контроля отказал в прохождении государственной границы трём гражданам РФ, в том числе и второму пилоту рейса авиакомпании «Азур Эйр».

По данным Минтранса, авиакомпания прислала другого пилота на замену и рейс в итоге состоялся.

#Новости#3#Анастасия Денисенко#Политика
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