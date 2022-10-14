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В Башкирии суд продлил арест виновнику ДТП, в котором погибли четыре девушки

14 октября 11:07
Фото: пресс-служба прокуратуры Башкирии
Трагедия произошла ранним утром 18 июля в селе Бакалы. Водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил четырех девушек.

В Башкирии суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Бакалинского района, который летом этого года насмерть сбил четырех молодых девушек в селе Бакалы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Так, подсудимому было оглашено обвинение, а также по ходатайству гособвинения срок содержания под стражей был продлен до 5 января следующего года. К слову, вину в совершении преступления житель Бакалинкого района признал.

Напомним, трагедия произошла 18 июля ранним утром. По версии следствия, подсудимый будучи в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Audi A5» и допустил наезд на четырех девушек, которые от полученных травм скончались на месте ДТП.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
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