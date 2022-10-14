В Башкирии предложили выдавать жилье без очереди семьям погибших участников СВО

Законопроект внесен на рассмотрение в республиканское Госсобрание. Господдержку предлагается предусмотреть для многодетных семей, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и которые потеряли кормильца-участника специальной военной операции. Жилье таким семьям выдадут вне очереди.