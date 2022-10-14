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В Башкирии предложили выдавать жилье без очереди семьям погибших участников СВО

14 октября 09:35
Фото: 1MI
Соответствующие изменения в закон о господдержке многодетных семей хотят внести депутаты КПРФ, сообщила представитель фракции Лия Хафизова в своем телеграм-канале.

Законопроект внесен на рассмотрение в республиканское Госсобрание. Господдержку предлагается предусмотреть для многодетных семей, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и которые потеряли кормильца-участника специальной военной операции. Жилье таким семьям выдадут вне очереди.

«Сегодняшнее время, когда жены и дети теряют своих мужей и отцов, выполняющих свой гражданский долг по защите Отечества, требует таких дополнений в существующие нормативные акты», — написала Хафизова.

Она выразила надежду, что правительство и депутаты поддержат законопроект.

#Новости#3#Наталья Балыкова#Общество
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