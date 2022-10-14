mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Школьники Уфы перелезают через забор из-за закрытой калитки после трагедии в Ижевске

14 октября 10:19
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
После распоряжения мэра вход на территорию образовательных учреждений Уфы строго ограничен для посторонних лиц, однако, по словам уфимки, больше всего от нововведений пострадали сами дети

Жительница Уфы раскритиковала действия директора уфимской школы № 128. Так, Елена Н., задалась вопросом о том, насколько правильны действия руководителей образовательных учреждений в связи с недавним распоряжением мэра Ратмира Мавлиева. Напомним, ранее сити-менеджер дал указания о том, чтобы вход на территорию школ и детских садов был ограничен для посторонних.

Однако, по словам местной жительницы, школьники после введения данных мер, чтобы попасть на территорию учебного заведения, стали перелезать через ограды. В подтверждение своих слов женщина прикрепила несколько фотографий, на которых видно, как группа детей взбирается по металлическим прутьям. При этом Елена отмечает, что если через забор с легкостью перелезают дети, то с ещё большей легкостью сможет сделать потенциальный злоумышленник.

Елена Н. настаивает на том, чтобы директор школы сделал ключи, как в других учебных заведениях. Женщина при этом отмечает, что сам директор школы наотрез отказывается слушать родителей, обеспокоенных тем, что их дети в ходе очередной попытки попасть в школу могут получить травмы.

Отметим, что на обращение уфимки отреагировали в администрации Ленинского района, заявив, что запросили информацию по соблюдению безопасности в школе № 128 запросили у отдела образования, а также пообещав предоставить ответ не позднее 18 октября.

Елена Н., в свою очередь, недоумевает, какую именно информацию в администрации планируют уточнять до 18 октября.

— До 18 октября будет вот так в школах Уфы? Кто-нибудь о детях думает в отделе образования скажите пожалуйста? Для чего этот пардон цирк с закрытием калитки? Что это дает? Пусть отдел образования предоставит аргументированные плюсы данного решения и увяжет это с распоряжением премьер-министра Андрея Назарова, — возмутилась уфимка.

Отметим, что ранее премьер-министр республики Андрей Назаров высказался о том, что спортивные объекты на территории муниципальных учреждений должны быть доступны для общего пользования.

Фото: Елена Николаева

Женщина также отметила, что с подобной проблемой уже столкнулись родители учеников других школ Уфы и республики, приложив скриншоты из обсуждения в социальных сетях. В администрации Ленинского района в ответ на жалобы уфимки сообщили, что для проработки вопроса выполнения требований по безопасности со стороны школы № 128 потребуется время, попросив отнестись к этому с пониманием.

#Новости#3#Азамат Нухов#Политика
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44