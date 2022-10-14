Школьники Уфы перелезают через забор из-за закрытой калитки после трагедии в Ижевске

Однако, по словам местной жительницы, школьники после введения данных мер, чтобы попасть на территорию учебного заведения, стали перелезать через ограды. В подтверждение своих слов женщина прикрепила несколько фотографий, на которых видно, как группа детей взбирается по металлическим прутьям. При этом Елена отмечает, что если через забор с легкостью перелезают дети, то с ещё большей легкостью сможет сделать потенциальный злоумышленник.