Школьники Уфы перелезают через забор из-за закрытой калитки после трагедии в Ижевске

Жительница Уфы раскритиковала действия директора уфимской школы № 128. Так, Елена Н., задалась вопросом о том, насколько правильны действия руководителей образовательных учреждений в связи с недавним распоряжением мэра Ратмира Мавлиева. Напомним, ранее сити-менеджер дал указания о том, чтобы вход на территорию школ и детских садов был ограничен для посторонних.
Однако, по словам местной жительницы, школьники после введения данных мер, чтобы попасть на территорию учебного заведения, стали перелезать через ограды. В подтверждение своих слов женщина прикрепила несколько фотографий, на которых видно, как группа детей взбирается по металлическим прутьям. При этом Елена отмечает, что если через забор с легкостью перелезают дети, то с ещё большей легкостью сможет сделать потенциальный злоумышленник.
Елена Н. настаивает на том, чтобы директор школы сделал ключи, как в других учебных заведениях. Женщина при этом отмечает, что сам директор школы наотрез отказывается слушать родителей, обеспокоенных тем, что их дети в ходе очередной попытки попасть в школу могут получить травмы.
Отметим, что на обращение уфимки отреагировали в администрации Ленинского района, заявив, что запросили информацию по соблюдению безопасности в школе № 128 запросили у отдела образования, а также пообещав предоставить ответ не позднее 18 октября.
Елена Н., в свою очередь, недоумевает, какую именно информацию в администрации планируют уточнять до 18 октября.
— До 18 октября будет вот так в школах Уфы? Кто-нибудь о детях думает в отделе образования скажите пожалуйста? Для чего этот пардон цирк с закрытием калитки? Что это дает? Пусть отдел образования предоставит аргументированные плюсы данного решения и увяжет это с распоряжением премьер-министра Андрея Назарова, — возмутилась уфимка.
Отметим, что ранее премьер-министр республики Андрей Назаров высказался о том, что спортивные объекты на территории муниципальных учреждений должны быть доступны для общего пользования.
Женщина также отметила, что с подобной проблемой уже столкнулись родители учеников других школ Уфы и республики, приложив скриншоты из обсуждения в социальных сетях. В администрации Ленинского района в ответ на жалобы уфимки сообщили, что для проработки вопроса выполнения требований по безопасности со стороны школы № 128 потребуется время, попросив отнестись к этому с пониманием.