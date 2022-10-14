Минобороны даст отсрочку от частичной мобилизации отцам трех, а не четырех детей

Ранее сообщалось об «ошибочно мобилизованных» жителях Башкирии. По данным ОНФ, домой вернулись уже 15 таких граждан. Одним из них стал мужчина, в одиночку воспитывающий троих детей и имеющий на иждивении пожилую мать. Кроме того, в республике пытались призвать стрелка с плохим зрением — с момента демобилизации оно снизилось до 7%.