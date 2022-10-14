Минобороны даст отсрочку от частичной мобилизации отцам трех, а не четырех детей

«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — сообщил он накануне «Парламентской газете».
Действующее законодательство предусматривает, что отсрочку от мобилизации могут получить отцы четырех детей, не достигших 16 дет.
Ранее сообщалось об «ошибочно мобилизованных» жителях Башкирии. По данным ОНФ, домой вернулись уже 15 таких граждан. Одним из них стал мужчина, в одиночку воспитывающий троих детей и имеющий на иждивении пожилую мать. Кроме того, в республике пытались призвать стрелка с плохим зрением — с момента демобилизации оно снизилось до 7%.