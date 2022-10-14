mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минобороны даст отсрочку от частичной мобилизации отцам трех, а не четырех детей

14 октября 07:13
Фото: 1MI
Об этом говорится в рекомендациях ведомства для служебного пользования, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — сообщил он накануне «Парламентской газете».

Действующее законодательство предусматривает, что отсрочку от мобилизации могут получить отцы четырех детей, не достигших 16 дет.

Ранее сообщалось об «ошибочно мобилизованных» жителях Башкирии. По данным ОНФ, домой вернулись уже 15 таких граждан. Одним из них стал мужчина, в одиночку воспитывающий троих детей и имеющий на иждивении пожилую мать. Кроме того, в республике пытались призвать стрелка с плохим зрением — с момента демобилизации оно снизилось до 7%.

#Новости#3#Наталья Балыкова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44