Как для властей рисуют сказочные отчеты

В мае этого года — после назначения на пост главы Росстата Сергея Галкина — федеральный орган стал особенно продуктивным и одно из последний его достижений — публикация данных о материальном неравенстве в обществе, посчитанном по новой методике. Отныне распределение доходов исследуют по десятипроцентным группам населения.
В результате оказалось, что на 10% богатейших россиян во втором квартале 2022 года приходилось 30% всех денежных доходов — это 5,82 триллионов рублей. Между тем, 10% беднейших россиян за этот период заработали лишь 2% — это 388 миллиарда рублей. Средний доход в этой группе составил 8850 рублей, что на 40% ниже прожиточного минимума.
Однако, как сообщают «Новые известия», данные Росстата можно развернуть так, что Россия окажется чуть ли не оплотом социальной справедливости.
Согласно информации Росстата средний доход 10% богатейших россиян составляет 132 920 рублей, однако такой заработной платой сейчас впечатлить кого-то сложно, да и яхты с таким доходом содержать невозможно. Потому любой усомнится и задумается о том, что реальные доходы богатейших россиян куда больше. Такое деление по дести процентным группам позволяет сгладить неравенство. Вот в США богатство 0,1% домохозяйств равно богатству 90% домохозяйств низших слоёв населения. Однако в США в первом полугодии 2022 года простые люди смогли купить 6,92 млн автомобилей, а в России — 352,1 тыс. От формулировки новости зависит всё. И не трудно догадаться, какие именно формулировки докладывают «наверх».
Кроме того, Росстат готовится сделать жителей богаче. В частности, в ведомстве считают нужным при подсчёте доходов населения стоит учитывать доход от активов на финансовом рынке, безналичные переводы между физическими лицами за пределы региона, бонусы, начисляемые торговыми сетями. Если к финансовым активам вопросов нет, то вот учет переводов физлицам может сильно исказить картину.
Допустим, в семье заработную плату получает муж, прописан он в Москве, а домашним хозяйством и семьей занята его супруга, которая в свою очередь формально зарегистрирована в области. И денежный перевод мужа жене будет считаться «дополнительным доходом». Другими словами, деньги одни, а учтены будут два раза.
Так, финансов у граждан будет много, а рост цен на товары и услуги, между тем, умеренный. Ведь только к началу августа Росстат изменил порядок расчета инфляции четыре раза с начала текущего года. В первую очередь изменили дни расчета еженедельной инфляции с исключением из статистики ярморок выходного дня, в начале августа Росстат по предложению РЭА им. Плеханова включил в индекс потребительских цен жилищные услуги — страховку, ремонт и аренду. На проседающем рынке недвижимости это была очень актуальная мера по сдерживанию инфляции.
Отмечается, что у нового руководителя Росстата был хороший учитель — его предшественник, а ныне губернатор Рязанской области Павел Малков, который в конце 2021 год изменил порядок уровня бедности: раньше этим уровнем был прожиточный минимум, основанный на цене продовольственной корзины, а теперь — медианная заработная плата. Так в стране стало на 2,8 млн бедных людей меньше.
В то время пока правительство живёт в иллюзорном мире, существующем только на бумаге, людям приходится бороться за выживание самостоятельно. В частности, в стране закрываются как небольшие частные, так и большие заводы. Хорошо, если в регионе есть крупное оборонное предприятие, работающее на полную катушку. Однако на государственные щедроты рассчитывать все же не стоит. Например, инженер-конструктор на НПО «Новатор», который делает востребованные крылатые ракеты «Калибр», получает от 45 тыс. рублей, инженер-химик — 50 тыс. рублей, электромонтёр — от 38 тыс. рублей.