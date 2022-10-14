Как для властей рисуют сказочные отчеты

Согласно информации Росстата средний доход 10% богатейших россиян составляет 132 920 рублей, однако такой заработной платой сейчас впечатлить кого-то сложно, да и яхты с таким доходом содержать невозможно. Потому любой усомнится и задумается о том, что реальные доходы богатейших россиян куда больше. Такое деление по дести процентным группам позволяет сгладить неравенство. Вот в США богатство 0,1% домохозяйств равно богатству 90% домохозяйств низших слоёв населения. Однако в США в первом полугодии 2022 года простые люди смогли купить 6,92 млн автомобилей, а в России — 352,1 тыс. От формулировки новости зависит всё. И не трудно догадаться, какие именно формулировки докладывают «наверх».