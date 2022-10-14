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Хабиров разрешил чиновникам отправлять в «черный список» жителей Башкирии в соцсетях

14 октября 11:12
Фото: Артур Салимов / 1MI
Документ, устанавливающий порядок ведения социальных сетей представителей органов власти и ведомств, ранее вышел за подписью главы республики Радия Хабирова

Республиканским чиновникам напомнили о правилах ведения социальных сетей, а также рассказали о том, за какие публикации можно попасть в «черный список». Ранее соответствующий документ подписал глава республики Радий Хабиров.

Согласно документу, как минимум 20 публикаций в месяц должно быть опубликовано на страницах администрации главы РБ, на страницах органов исполнительной власти должно размещаться как минимум четыре поста в неделю. Рекомендации по оформлению постов содержат такие пункты, как размещение фото, текстового описания и наличия дизайнерского оформления.

Рекомендации касаются также и стиля повествования. В соцсетях чиновникам рекомендуют общаться в формате письменной разговорной речи, избегая канцеляризмов, а также стиля, характерного для пресс-релизов.

Отмечается, что комментарии жителей Башкирии под постами модерируются Управлением по социальным коммуникациям администрации главы РБ. Удалению в данном случае подлежат сообщения, нарушающие требование закона, содержащие спам-рассылки, а также оскорбления и обсценную лексику. Пользователи, нарушающие установленные требования, могут быть внесены в «черный список» аккаунта или группы.

#Новости#4#Азамат Нухов#Политика
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