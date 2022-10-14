Хабиров разрешил чиновникам отправлять в «черный список» жителей Башкирии в соцсетях

Согласно документу, как минимум 20 публикаций в месяц должно быть опубликовано на страницах администрации главы РБ, на страницах органов исполнительной власти должно размещаться как минимум четыре поста в неделю. Рекомендации по оформлению постов содержат такие пункты, как размещение фото, текстового описания и наличия дизайнерского оформления.