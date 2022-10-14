ГИБДД Башкирии 15 и 16 октября проведут массовые проверки водителей

В Башкирии в грядущие выходные на дорогах состоятся массовые проверки водителей. Как сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, рейды проводятся с целью профилактики ДТП, недопущения нарушений правил ПДД и пресечения управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Подчеркивается, что маршруты патрульных нарядов будут меняться и инспекторы "будут появляться там, где их не ждут".
Ранее массовые проверки автомобилей в Башкирии проводились 13 октября. Тогда особое внимание уделялось транспортным средствам с детьми в салоне.