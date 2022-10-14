Cроки мобилизации, открытие памятника в Уфе, мобилизации пилота с борта самолета

Рейс из Уфы в Анталью задержали на девять часов из-за мобилизации пилота. По словам пассажира Вадима, его самолет из Уфы в Анталью авиакомпании AzurAir вылетел на девять часов позже из-за того, что второго пилота самолета забрали в военкомат буквально с борта авиасудна. По предварительной информации, со слов пассажиров, повестка пришла второму пилоту, когда тот ещё находился дома, но в военкомат он не пришёл, а также никому об этом не сообщил, вследствие чего ему выдали запрет на пересечение границы.