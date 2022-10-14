Cроки мобилизации, открытие памятника в Уфе, мобилизации пилота с борта самолета

На День республике в Уфе на Советской площади состоялось открытие памятника генералу Шаймуратову. Однако не обошлось без казусов. Так, во время церемонии открытия упал один из кадетов, участвовавших в мероприятии. Происшествие попало в объектив камеры, осуществлявшей прямую трансляцию.
Отметим, что к самому памятнику уже будут возить туристов. В частности, локация попала в маршрут туристического автобуса Terra Bashkiria.
В Башкирии завершается этап частичной мобилизации. Как сообщил военком Кировского и Ленинского района Уфы Юрий Алферов в эфире передачи «Честно говоря», большая часть заданий по комплектованию воинских частей уже выполнена.
К слову, записавшийся в добровольцы вице-премьер Башкирии Азат Бадранов предупредил о начале второй волны частичной мобилизации. А вот заместитель председателя комитета Госдумы РФ Юрий Швыткин и вовсе заявил, что частичная мобилизация процесс не прерывный и не делится на этапы. В частности, он указывает на то, что никакие этапы в указе президента о частичной мобилизации не предусмотрены.
В ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что все мобилизационные мероприятия в России завершатся уже через две недели. Было также отмечено, что на данный момент мобилизовано 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч. Кроме того, по словам Путина, в рамках частичной мобилизации ничего дополнительного не планируется.
Рейс из Уфы в Анталью задержали на девять часов из-за мобилизации пилота. По словам пассажира Вадима, его самолет из Уфы в Анталью авиакомпании AzurAir вылетел на девять часов позже из-за того, что второго пилота самолета забрали в военкомат буквально с борта авиасудна. По предварительной информации, со слов пассажиров, повестка пришла второму пилоту, когда тот ещё находился дома, но в военкомат он не пришёл, а также никому об этом не сообщил, вследствие чего ему выдали запрет на пересечение границы.
Мобилизованные жители Башкирии покинули воинскую часть в Пензе. Как сообщает губернатор Олег Мельниченко, первый состав призванных в рамках частичной мобилизации жителей Пензенской, Ульяновской областей и Башкирии в регионе проводили 10 и 11 октября.
Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому семьям граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будет оказано свыше 30 мер поддержки. Сообщается, что данные меры поддержки включают в себя зачисление в детские сады, оплату ухода за ребенком, обеспечение обучающихся горячим питанием, предоставление путевок в оздоровительные учреждения и многое другое. Для пожилых родственников военнослужащих и инвалидов предусмотрено получение бесплатных соцуслуг на дому.
Власти Башкирии заявили, что при частичной мобилизации прохождение медкомиссии не требуется. О состоянии здоровья гражданин должен сообщить самостоятельно и предоставить при этом соответствующие медицинские справки. «То есть процедура носит заявительный характер», — подчеркнула женщина.
Хабиров разрешил чиновникам отправлять в «черный список» жителей Башкирии в соцсетях. Республиканским чиновникам напомнили о правилах ведения социальных сетей, а также рассказали о том, за какие публикации можно попасть в «черный список». Ранее соответствующий документ подписал глава республики Радий Хабиров.
Мэр Уфы удивился вандалам, укравшим инвентарь спортплощадки через сутки. Неизвестные украли инвентарь со спортивной площадке на «Уфимском ожерелье». Об этом сообщил в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев. По словам сити-менеджера, снаряды — деревянные гантели и штангу унесли украли с площадки спустя сутки после того, как они там появились. При этом Мавлиев отметил, что снаряды для общего блага, чтобы " каждый мог провести время в лесу с пользой».