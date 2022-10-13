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Военком Башкирии публично расскажет о ходе частичной мобилизации

13 октября 10:44
Фото: 1MI
Выступление запланировано на 20 октября, сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии.

На следующей неделе военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич выступит перед депутатами Госсобрания Башкирии. Как сообщает пресс-служба парламента, темой выступления станет ход частичной мобилизации в республике.

По словам спикера парламента, с момента объявления в России частичной мобилизации депутаты Башкирии получили большое количество обращений от жителей с вопросами о порядке призыва, боевой подготовки и материального обеспечения.

Выступление состоится 20 октября в 10:00 и транслироваться будет на официальном YouTube-канале Госсобрания.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
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