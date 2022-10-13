Власти Башкирии заявили, что при частичной мобилизации медкомиссия не нужна

Власти Башкирии заявили, что при частичной мобилизации прохождение медкомиссии не требуется. Об этом в ответ на жалобу жительницы Стерлитамака заявила начальница отдела социальных коммуникаций администрации города Лариса Каримова.
Так, по словам сотрудницы администрации, о состоянии здоровья гражданин должен сообщить самостоятельно и предоставить при этом соответствующие медицинские справки. «То есть процедура носит заявительный характер», — подчеркнула женщина.
Между тем, жалоба жительницы Стерлитамака заключалась в том, что ее 44-летнего мужа с заболеваниями мобилизовали без медкомиссии еще 26 сентября и отправили в Пензу на военную подготовку.
В администрации города посоветовали мужу женщины обратиться к командиру воинской части, однако заявили, что информация в любом случае передана в мобилизационный штаб.