mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Башкирии заявили, что при частичной мобилизации медкомиссия не нужна

13 октября 06:18
Фото: 1MI
О своем состоянии здоровья гражданин должен заявить сам.

Власти Башкирии заявили, что при частичной мобилизации прохождение медкомиссии не требуется. Об этом в ответ на жалобу жительницы Стерлитамака заявила начальница отдела социальных коммуникаций администрации города Лариса Каримова.

Так, по словам сотрудницы администрации, о состоянии здоровья гражданин должен сообщить самостоятельно и предоставить при этом соответствующие медицинские справки. «То есть процедура носит заявительный характер», — подчеркнула женщина.

Между тем, жалоба жительницы Стерлитамака заключалась в том, что ее 44-летнего мужа с заболеваниями мобилизовали без медкомиссии еще 26 сентября и отправили в Пензу на военную подготовку.

В администрации города посоветовали мужу женщины обратиться к командиру воинской части, однако заявили, что информация в любом случае передана в мобилизационный штаб.

#Новости#4#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44