Важнейшие достижения Орловской области за 20 лет отметили эксперты ИРИ

В 2016 году Орлу исполнилось 450 лет. Подготовка к юбилею продолжалась в течение нескольких лет. Город привели в порядок в ускоренном темпе: отремонтировали автодороги и фасады зданий, создали новые общественные пространства и зоны отдыха. Помимо этого, в городе построили новые дороги и объекты инфраструктуры. В их числе – четыре водовода и три канализационных коллектора. Работы, проведенные в рамках празднования 450-летнего юбилея Орла, обошлись в сумму, превысившую 10 миллиардов рублей, резюмировали авторы проекта «20 главных событий России за 20 лет».