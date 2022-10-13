Важнейшие достижения Орловской области за 20 лет отметили эксперты ИРИ

В фокусе внимания авторов проекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня – Орловская область. В последние годы местная власть приложила много усилий для существенного повышения качества жизни населения и привлекательности региона для туристов.
Настоящим сердцем России называют старинный Орел. В этом городе построили несколько современных жилых микрорайонов с удобными объектами инфраструктуры. Успешно продолжается реализация региональной программы, получившей название «Ответственный застройщик». Строительные работы идут более чем на двух десятках площадок в области и на десяти – в Орле. Ожидается, что по итогам текущего года в эксплуатацию сдадут в общей сложности около трех тысяч квадратных метров жилой недвижимости.
В 2019 году в Орловской области создали особую экономическую зону «Орел», а также территорию опережающего развития «Мценск». Производственный бизнес смог рассчитывать на получение значительных льгот и преференций. К 2028 году в регионе планируют создать около двух тысяч рабочих мест. Общие инвестиции в масштабный проект превысят отметку в девять миллиардов рублей.
Особое внимание правительство Орловской области уделяет решению вопросов, связанных с развитием социальной инфраструктуры. Только в течение 2016 года в строй были введены четыре новых детских сада и пять школ. Таким образом, была полностью решена актуальная на тот момент проблема с очередями в учреждениях образования.
В Орле заметно улучшились за последние годы условия для спортсменов. Открыли несколько спорткомплексов и реконструировали центральный стадион им. Ленина.
В 2016 году Орлу исполнилось 450 лет. Подготовка к юбилею продолжалась в течение нескольких лет. Город привели в порядок в ускоренном темпе: отремонтировали автодороги и фасады зданий, создали новые общественные пространства и зоны отдыха. Помимо этого, в городе построили новые дороги и объекты инфраструктуры. В их числе – четыре водовода и три канализационных коллектора. Работы, проведенные в рамках празднования 450-летнего юбилея Орла, обошлись в сумму, превысившую 10 миллиардов рублей, резюмировали авторы проекта «20 главных событий России за 20 лет».