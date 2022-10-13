Валерий Лимаренко: Строительная отрасль — одна из ключевых для Сахалина

Целью встречи стало обсуждение организации службы единого заказчика, аспекты ценообразования в отрасли, коммуникацию властных структур и саморегулируемых организаций в сфере строительства. Об этом пишет портал Sakh.online.
«Вопросы, которые волнуют строителей, безусловно, волнуют и нас. Поскольку строительная отрасль — одна из ключевых для региона. Каждый рубль, вложенный в нее, создает рабочие места внутри региона и стимулирует смежные направления, например, логистику, производство стройматериалов и другие», — подчеркнул Валерий Лимаренко.
Он напомнил собравшимся, что в Сахалинской области планируется в ближайшие десять лет существенно расширить объемы жилищного строительства.
Губернатор подчеркнул, что в регионе создана рабочая группа по строительному блоку в рамках инвестиционного совета. Взаимодействие со строительными организациями налажено на постоянной основе.
«Сейчас, в условиях экономического давления на нашу страну, такой тесный рабочий контакт как никогда важен», — глава островного региона.
Сахалинское СРО строителей обратилось к Валерию Лимаренко с предложением организовать службу единого заказчика на строительство и реконструкцию объектов. Представители отрасли считают, что контроль за строительством крупных объектов будет более эффективным со стороны областного минстроя, а не муниципалитетов.
Зампред правительства региона Сергей Олонцев отметил, что такая работа уже ведется: все значимые социальные объекты возводятся под контролем минстроя.
«Следующим этапом мы планируем так же сделать по муниципалитетам. Как минимум, объекты соцкультбыта. Все, что стоит выше 100 миллионов рублей, будет напрямую контролироваться министерством строительства», — подчеркнул Сергей Олонцев.
Генеральный директор Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» Валерий Мозолевский затронул вопрос контроля в сфере закупок
«Нам в регионе надо нормально развить саморегулируемые организации, чтобы мы были одним из инструментов управления строительной отрасли в области. Хотелось бы, чтобы в положении о министерстве строительства и министерстве архитектуры было прописано взаимодействие с саморегулируемыми организациями, наряду с общественными организациями», — обратился Мозолевский к губернатору.
По итогам встречи со строителями Валерий Лимаренко дал несколько поручений. В частности, министерство строительства и министерство цифрового развития Сахалинской области должны до конца 2022 года разработать информационную базу, в которую будут вноситься данные по ценообразованию. Строителям дадут доступ к ресурсу и право вносить данные о стоимости материалов, которые будут учитываться федеральным центром при проведении госэкспертизы.