Валерий Лимаренко: Строительная отрасль — одна из ключевых для Сахалина

«Нам в регионе надо нормально развить саморегулируемые организации, чтобы мы были одним из инструментов управления строительной отрасли в области. Хотелось бы, чтобы в положении о министерстве строительства и министерстве архитектуры было прописано взаимодействие с саморегулируемыми организациями, наряду с общественными организациями», — обратился Мозолевский к губернатору.