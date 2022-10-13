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В Уфе врач прописал пациенту смотреть ролики на YouTube

13 октября 07:35
Фото: 1MI
Молодой парень с симптомами простатита обратился за консультацией в клинику, чтобы узнать годен он в армию или нет, однако врач порекомендовал пациенту смотреть ролики на YouTube.

В Уфе 24-летний парень обратился в клинику к урологу с симптомами простатита с целью узнать годен ли он для службы в армии.

Так, по итогу приема врач прописал пациенту курс лекарств, а также порекомендовал посмотреть ролики на YouTube. Как сообщил сам пациент телеграм-каналу SHOT, врач тем самым просто сэкономил время и не разъяснил мужчине побочные эффекты лекарств, срок выздоровления и другие интересующие пациента аспекты лечения.

Уролог тем временем заявляет, что раз пациент не хочет выполнять рекомендации — пусть не выполняет.

— Что в этом плохого, и чего он жалуется,недоумевает врач.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
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