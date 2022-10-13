В Уфе врач прописал пациенту смотреть ролики на YouTube

Так, по итогу приема врач прописал пациенту курс лекарств, а также порекомендовал посмотреть ролики на YouTube. Как сообщил сам пациент телеграм-каналу SHOT, врач тем самым просто сэкономил время и не разъяснил мужчине побочные эффекты лекарств, срок выздоровления и другие интересующие пациента аспекты лечения.