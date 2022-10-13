В Стерлитамаке девочка-подросток спасла из пожара четверых младших братьев и сестер

Как сообщает «КП — Уфа», возгорание произошло примерно в 12 часов дня в деревянном доме, в котором проживала женщина с девятью детьми.
Во время пожара там находились пятеро детей. Самая старшая из них — 13-летняя девочка — вывела своих братьев и сестер, при этом она надышалась дымом. Сейчас ребята находятся в больнице под наблюдением врачей.
В ликвидации огня участвовали 32 спасателя и 15 единиц техники МЧС. Они потушили пожар на площади в 60 квадратных метров в 12:42. Причины инцидента устанавливаются.