В ходе спецоперации на Украине погиб 18-летний житель Башкирии Газиз Мухамадиев

В ходе спецоперации на Украине 1 октября погиб 18-летний уроженец деревни Умбетово Баймакского района Газиз Мухамадиев. Известно, что прощание с парнем состоялось накануне, 12 октября. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщает глава муниципалитета Фанис Аминиев.
Так, 18-летие Газиз Мухамадиев отметил 10 марта, а 28 мая после окончания Зауральского агропромышленного колледжа, как сообщает телеканала «Баймак ТВ», он ушел служить в ракетные войска и артиллерию. Контракт на два года парень заключил уже в конце августа, после чего убыл на боевую позицию.