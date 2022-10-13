В ходе спецоперации на Украине погиб 18-летний житель Башкирии Газиз Мухамадиев

Так, 18-летие Газиз Мухамадиев отметил 10 марта, а 28 мая после окончания Зауральского агропромышленного колледжа, как сообщает телеканала «Баймак ТВ», он ушел служить в ракетные войска и артиллерию. Контракт на два года парень заключил уже в конце августа, после чего убыл на боевую позицию.