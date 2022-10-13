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В ходе спецоперации на Украине погиб 18-летний житель Башкирии Газиз Мухамадиев

13 октября 06:00
Фото: Фанис Аминев//vk.com
Свое совершеннолетие Газиз Мухамадиев отметил 10 марта, сообщается в сюжете телеканала «Баймак ТВ».

В ходе спецоперации на Украине 1 октября погиб 18-летний уроженец деревни Умбетово Баймакского района Газиз Мухамадиев. Известно, что прощание с парнем состоялось накануне, 12 октября. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщает глава муниципалитета Фанис Аминиев.

Так, 18-летие Газиз Мухамадиев отметил 10 марта, а 28 мая после окончания Зауральского агропромышленного колледжа, как сообщает телеканала «Баймак ТВ», он ушел служить в ракетные войска и артиллерию. Контракт на два года парень заключил уже в конце августа, после чего убыл на боевую позицию.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
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