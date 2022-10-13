Уволенным военным из Башкирии подарят бесплатные зубы

Уволенные военные в Башкирии в качестве меры поддержки могут бесплатно получить протезирование зубов. Об этом свидетельствуют данные регионального Минздрава.
Сообщается, что уволенные военные могут обратиться в Республиканскую стоматологическую поликлинику по адресу: Уфа, Заводская, 15. При себе нужно иметь оригинал направления из военкомата по месту жительства.
Услуга оказывается в рамках заключенного госконтракта с «Объединенным стратегическим командованием Центрального военного округа» Екатеринбурга. При этом отмечается, что уволенные военные не смогут получить протезы, изготовленные из драгметалов и прочих дорогостоящих материалов.