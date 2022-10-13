Ушедший добровольцем вице-премьер Башкирии рассказал почему появляется на совещаниях

— В редких случаях по решению главы республики прихожу на отдельные совещания, как правило, уже в вечернее время. В том числе то, на котором меня по фото заметили СМИ. Исключительным моментом в моем графике были мероприятия в День Республики. На открытие памятника генералу Шаймуратову приехало много гостей, за каждым был закреплен член правительства. Мне выпала честь сопровождать Главу ДНР Дениса Пушилина. заявляет Бадранов.