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Суд оштрафовал уфимку на 30 тысяч за протест против частичной мобилизации

13 октября 11:36
Фото: 1MI
Она вышла на одиночный пикет вечером 21 сентября, говорится в решении Октябрьского районного суда Уфы.

Анастасия Нурмухаметова вечером вышла на площадь имени Ленина с плакатом, выражающем ее позицию по поводу спецоперации. В ее действиях усмотрели публичные публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил России, был составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, затем дело поступило в суд.

В суде женщина не признала вину в правонарушении. Изучив материалы дела, судья счел состав правонарушения доказанным.

«На основании исследования имеющейся совокупности доказательств, всесторонне, полно и объективно исследовав все обстоятельства дела, прихожу к выводу о доказанности в деянии привлекаемой к административной ответственности лица состава вмененного административного правонарушения», — говорится в решении.

Уфимке назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, приняв во внимание характер совершенного правонарушения и с учетом ее личности.

#Новости#2#Наталья Балыкова#Политика
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