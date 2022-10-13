Суд оштрафовал уфимку на 30 тысяч за протест против частичной мобилизации

Анастасия Нурмухаметова вечером вышла на площадь имени Ленина с плакатом, выражающем ее позицию по поводу спецоперации. В ее действиях усмотрели публичные публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил России, был составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, затем дело поступило в суд.