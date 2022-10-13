Суд оштрафовал уфимку на 30 тысяч за протест против частичной мобилизации

Анастасия Нурмухаметова вечером вышла на площадь имени Ленина с плакатом, выражающем ее позицию по поводу спецоперации. В ее действиях усмотрели публичные публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил России, был составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, затем дело поступило в суд.
В суде женщина не признала вину в правонарушении. Изучив материалы дела, судья счел состав правонарушения доказанным.
«На основании исследования имеющейся совокупности доказательств, всесторонне, полно и объективно исследовав все обстоятельства дела, прихожу к выводу о доказанности в деянии привлекаемой к административной ответственности лица состава вмененного административного правонарушения», — говорится в решении.
Уфимке назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, приняв во внимание характер совершенного правонарушения и с учетом ее личности.