Пермяки протестуют против строительства высотки компанией семьи мэра

Вопрос возникает и к формированию земельного участка под возведение девятиэтажного дома — его площадь достигает 3,8 тысячи квадратных метров. Несколько лет назад здесь был принадлежавший Николаю Демкину участок в 725 «квадратов», однако в 2015-м его перераспределили: соответствующее постановление вынесла пермская администрация. Общая площадь земли увеличилась в пять раз — на 3,7 тысячи квадратов. По словам пермяков, данным перераспределением мэрия нарушила норму действующего земельного законодательства, так как если возможно образование самостоятельного участка, то в перераспределении должно быть отказано.