Пермяки протестуют против строительства высотки компанией семьи мэра

Корреспонденты Properm.ru сообщают, что ПЗСП владеют Николай Демкин, а также его сын Евгений Демкин, руководитель предприятия и депутат краевого Заксобрания. Брат Евгения — Алексей Демкин — занимает сейчас должность мэра Перми.
Родители школьников обращают внимание на тот факт, что многоэтажка строится с грубым нарушением всех строительных, санитарных и противопожарных норм. При этом строительство предполагает вырубку вековых сосен, и школа останется без парковки, посетовали местные жители.
Недалеко от выделенного под многоэтажку участка расположен хвойный лес, который относится к городским лесным насаждениям. Противопожарными нормами предусмотрено расстояние до него не менее 50 метров, и данное требование тоже нарушают.
Кроме того, почти на участке для стройки стоит газовая котельная, обеспечивающая теплом микрорайон Пролетарка. Охранной зоной является для нее 10 метров в каждую из сторон, а рекомендуемой санитарно-защитной нормой обозначено 100 метров. Данное правило также будет нарушено при строительстве, подчеркнули пермяки.
Негодующие местные жители указали, кроме прочего, на переполненную поликлинику. По их словам, качественные медицинские услуги станут попросту невозможными, если увеличится число населения в микрорайоне.
Вопрос возникает и к формированию земельного участка под возведение девятиэтажного дома — его площадь достигает 3,8 тысячи квадратных метров. Несколько лет назад здесь был принадлежавший Николаю Демкину участок в 725 «квадратов», однако в 2015-м его перераспределили: соответствующее постановление вынесла пермская администрация. Общая площадь земли увеличилась в пять раз — на 3,7 тысячи квадратов. По словам пермяков, данным перераспределением мэрия нарушила норму действующего земельного законодательства, так как если возможно образование самостоятельного участка, то в перераспределении должно быть отказано.
Пермяки обратились с жалобой к губернатору края Дмитрию Махонину. Аналогичные письменные обращения они направили в Роспотребнадзор и прокуратуру, а также главе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.