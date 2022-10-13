Начальником управления потребрынка и туризма в мэрии Уфы назначен бывший следователь

В послужном списке теперь уже сотрудника администрации работа следователем ОМВД России по Кушнаренковскому район, далее по Балтачевскому району. После чего, он перешел на работу в следственное управление МВД Башкирии. Непосредственно до назначения в мэрию Хазиев занимал должность заместителя директора по экономике МУП «Управление инфраструктурой транспорта».