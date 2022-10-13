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Начальником управления потребрынка и туризма в мэрии Уфы назначен бывший следователь

13 октября 06:26
Фото: мэрия Уфы
Новый начальник Управления Рустам Хазиев уроженец Балчаевского района.

Стало известно о кадровых изменениях в администрации Уфы. Так, начальником управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей назначен Хазиев Рустам Маратович.

По информации пресс-службы мэрии, Рустам Хазиев родился в 1991 году в Балтачевском районе. Имеет диплом о высшем образовании по специальности «Юриспруденция».

В послужном списке теперь уже сотрудника администрации работа следователем ОМВД России по Кушнаренковскому район, далее по Балтачевскому району. После чего, он перешел на работу в следственное управление МВД Башкирии. Непосредственно до назначения в мэрию Хазиев занимал должность заместителя директора по экономике МУП «Управление инфраструктурой транспорта».

#Новости#2#Элина Сайфранова#Политика
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